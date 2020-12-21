Köyceğiz'de kaçak tütün operasyonu
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Köyceğiz'de kaçak tütün operasyonu

21.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:22
Köyceğiz'de kaçak tütün operasyonu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliğin tarafından ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan işyerlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bir işyerinden E.O ve O.G isimli iki şahsın siyah poşet içerisinde toplam 2 karton makaron satın aldığı görülmesi üzerine Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin ile arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada Bandrolsüz 17 bin 100 adet makaron, 4 kg nargile tütünü, 460 gr pipo tütünü, 12 adet kutu içerisinde toplam 600 gr nargile tütünü, 26 adet 30 ml' lik toplam 780 ml sıvı elektronik sigara likiti, makaron doldurma makinesi (1 adet) ele geçirildi. İşyeri sahibi G.E isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adlı işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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