Köyceğiz'de kaçak sigara operasyonu
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Köyceğiz'de kaçak sigara operasyonu

Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.

30.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:43
Köyceğiz'de kaçak sigara operasyonu

ilçesinde ekiplerince yapılan operasyonda 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen Duman-9 operasyonu kapsamında yapılan kontrollerde ilçedeki bir iş yerinde 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, içi tütün ile doldurulmuş makaronlara el koydu, 1 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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