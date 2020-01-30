Köyceğiz'de kaçak sigara operasyonu

30.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:43

Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen Duman-9 operasyonu kapsamında yapılan kontrollerde ilçedeki bir iş yerinde 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, içi tütün ile doldurulmuş makaronlara el koydu, 1 kişiyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA