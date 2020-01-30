Köyceğiz'de kaçak sigara operasyonu
Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince ülke genelinde gerçekleştirilen Duman-9 operasyonu kapsamında yapılan kontrollerde ilçedeki bir iş yerinde 22 bin 200 adet kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, içi tütün ile doldurulmuş makaronlara el koydu, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA