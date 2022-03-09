Köyceğiz'de "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı - Haberler

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Köyceğiz'de "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "İz Bırakan Kadınlarımız" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin düzenlediği sergide tarih boyunca yaşamın her alanında yer alan kadınlarımızın gücüne vurgu yapıldığı görüldü. Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin düzenlemiş olduğu "İz Bırakan Kadınlarımız" konulu fotoğraf sergisini Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yetkilileri ve vatandaşlar ziyaret etti. Fotoğraf sergisini gezenler eserleri beğendiklerini ifade etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de İz Bırakan Kadınlarımız temalı fotoğraf sergisi açıldı

Köyceğiz'de İz Bırakan Kadınlarımız temalı fotoğraf sergisi açıldı

Köyceğiz'de İz Bırakan Kadınlarımız temalı fotoğraf sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Köyceğiz, gençlik, Muğla, Yerel, Haberler

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