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Köyceğiz'de iki ev yandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
Köyceğiz'de iki ev yandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.

Döğüşbelen Mahallesi'nde tek evde yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi.

Toparlar Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesinde bir evin bacasında çıkan yangın eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evin yatak odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında maddi hasar oluştu.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Köyceğiz, İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haber

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