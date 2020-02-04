Köyceğiz'de gezici sağlık aracı hizmete girdi

04.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:58

Köyceğiz ilçesinde gezici sağlık aracı hizmete sunuldu.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğünün proje ortaklığıyla Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Destek Programı 2019 kapsamında ilçeye gezici sağlık aracı kazandırıldı.

Muğla'da sadece Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösterecek araç sayesinde kadınlarda kanser taraması, obezite teşhisi, kolon kanseri taraması, genel sağlık taraması yapılarak vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yaptığı açıklamada, gezici sağlık aracının özellikle kanser ve koruyucu sağlık taramalarında aktif rol alacağını söyledi.

Gezici sağlık aracıyla özellikle kırsaldaki hizmete ulaşmada dezavantajlı kesime hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Gökcan, "Bu araçta göz taraması, işitme taraması, solunum fonksiyon testi, akciğer kapasite değerlendirmesi, vücut analiz cihazı ile obezite ve kilo teşhisi yapılabiliyor. Böyle bir aracın ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Aracın teslim törenine Kaymakam Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan da katıldı.

Kaynak: AA