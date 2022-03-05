Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı - Haberler

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Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

2022 Afet Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta deprem senaryosu canlandırıldı. Depreme okulda yakalanan öğrenciler sıraların yanına çökerek kendilerini korumaya çalıştılar. Senaryo gereği okulda mahsur kalan, yaralanan öğrenciler kurtarıldı. Yaralananlara görevliler müdahale etti. Deprem anında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Tatbikat sorunsuz olarak tamamlandı. - MUĞLA

Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Anadolu Lisesi, Köyceğiz, Şehit, Muğla, Yerel, Haberler

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