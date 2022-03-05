Köyceğiz'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

2022 Afet Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta deprem senaryosu canlandırıldı. Depreme okulda yakalanan öğrenciler sıraların yanına çökerek kendilerini korumaya çalıştılar. Senaryo gereği okulda mahsur kalan, yaralanan öğrenciler kurtarıldı. Yaralananlara görevliler müdahale etti. Deprem anında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Tatbikat sorunsuz olarak tamamlandı. - MUĞLA