Köyceğiz'de ev yangını
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Köyceğiz'de ev yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:09
Köyceğiz'de ev yangını

'nın ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre; Yeşilköy Mahallesi'nde Abdullah Yiğit'e (82) ait müstakil evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye verdi.


İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.


Yangın evde büyük çapta hasara neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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