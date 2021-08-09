Köyceğiz'de devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Köyceğiz'de devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 38 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için de çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara müdahale devam ederken, Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde iki gün önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışma yapıyor.

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 12 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor.

Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda alevler henüz tamamen söndürülemedi.

Yangın, özellikle Şeytan Deresi kanyonu olarak bilinen bölgede etkisini sürdürüyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları ile çalışma yapılıyor.

Köyceğiz'de devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Köyceğiz'de devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Köyceğiz'de devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Köyceğiz'de devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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