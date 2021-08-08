KÖYCEĞİZ'DE ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
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KÖYCEĞİZ'DE ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11'nci gününde alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11'nci gününde alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda, geçen 29 Temmuz'da yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, bugün de sürdü. 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, TOMA, orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevler Çövenli Yaylası'ndaki evlerin hemen yanında bulunan ormanlık alana ulaştı. Ekipler, yayla evlerinde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.

KÖYCEĞİZ'DE ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
KÖYCEĞİZ'DE ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
KÖYCEĞİZ'DE ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
KÖYCEĞİZ'DE ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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