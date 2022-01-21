Köyceğiz'de çiftçilerin yaraları sarılıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşırı yağışlardan zarar gören çiftçilerin yaralarının sarılma çalışmaları başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşırı yağışlardan etkilenen çiftçilerin zararlarının karşılanması için zarar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu bölgedeki bazı arılı kovanlar, seralar, narenciye bahçeleri sular altında kalmıştı. Yaşanan olayın ardından yetkililer, üreticilerin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçerek yağıştan etkilenen alanlarda inceleme başlattı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve ziraat mühendisleri Bekir Maral, Hulusi Atasoy ile beraber üreticilerin yaşadığı zararları yerinde tespit etmek için incelemelerde bulundu. Kaymakam Maslak, Köyceğiz Mahallesi'nde sera alanları ve Toparlar Mahallesi'ndeki narenciye üretim alanlarında suların çekildiği alanları gezdi. Hazırlanacak zarar tespit raporunun ardından ise mağduriyet yaşayan üreticilere destek olunacak. - AYDIN