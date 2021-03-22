Köyceğiz'de çalınan traktör JASAT ekiplerince ormanda bulundu
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Köyceğiz'de çalınan traktör JASAT ekiplerince ormanda bulundu

22.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:12
Köyceğiz'de çalınan traktör JASAT ekiplerince ormanda bulundu

Köyceğiz ilçesinde çiftçinin çalınan traktör ve ekipmanları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanlık alanda bulundu.

Köyceğiz ilçesinde çiftçinin çalınan traktör ve ekipmanları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanlık alanda bulundu.

Kavakarası Mahallesi'nde traktörü, arkasına bağlı çapa makinesi, tırpan motoru, jeneratör, spriral, matkap ve hilti makinesi çalınan Ö.D, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yeri inceleme ve JASAT ekipleri, Zeytinalanı Mahallesi Mantıkburnu mevkisindeki ormanlık alanda çalınan araç ve malzemeleri bularak sahibine teslim etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.Y, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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