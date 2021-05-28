Köyceğiz'de bakkal borçları ödendi

Köyceğiz Kaymakamlığının koordinesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması ile ilçedeki bakkal borçları ödendi.

Köyceğiz Kaymakamlığının koordinesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulaması ile ilçedeki bakkal borçları ödendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından, hem Ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de Korona virüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' projesi hayata geçirildi. 'Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileri olarak, en güzel bayramlar birlikte gülebildiğimiz bayramlardır' denilerek, Köyceğiz Kaymakamlığı öncülüğünde hayırseverler ile birlikte 52 dar gelirli vatandaşın mahalle bakkallarına olan 66 bin 736 lira borcunu ödeyerek, hem dar gelirli vatandaşlara, hem de Korona virüs salgını sürecinde zorlanan esnafa destek oldular. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı