Köyceğiz'de bacadan çıkan yangın evi yaktı
Köyceğiz ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın hasara yol açtı.
Köyceğiz ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın hasara yol açtı.
Beyobası Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin ikinci katını sardı.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının, evin bacasından çıktığı belirlendi.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri