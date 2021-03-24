Köyceğiz'de aranan 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı
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Köyceğiz'de aranan 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

24.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:28
Köyceğiz'de aranan 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasını için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki çok sayıda adreste yapılan aramada "nitelikli yağma", "silahlı tehdit", "görevi kötüye kullanma" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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