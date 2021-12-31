Köyceğiz'de 86.Atatürk Koşusu yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyceğiz'de 86.Atatürk Koşusu yapıldı

Köyceğiz'de 86.Atatürk Koşusu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilerin yoğun katılımı ile Atatürk koşusu gerçekleştirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilerin yoğun katılımı ile Atatürk koşusu gerçekleştirildi.

Köyceğiz Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 86. "27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu" yarışmaları çeşitli yaş kategorilerinde düzenlendi. Koşunun sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcular protokol üyeleri tarafından tebrik edilerek başarı dileğinde bulundu. - MUĞLA

Köyceğiz'de 86.Atatürk Koşusu yapıldı

Köyceğiz'de 86.Atatürk Koşusu yapıldı

Köyceğiz'de 86.Atatürk Koşusu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title