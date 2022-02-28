Köyceğiz'de '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi düzenlendi - Haberler

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Köyceğiz'de '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde ' 28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Bölge Müdürlüğü'nden emekli Cavit Okur'un katıldığı 28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi programı yoğun ilgi gördü. İlgiyle izlenen programda 28 Şubat süreci her yönden değerlendirildi. 28 Şubat'ın toplumun iradesine, inancına, kültürüne, her türlü manevi değerlerine vurulan karanlık bir darbe olduğu ifade edilirken, darbe girişimiyle imam hatip okullarının kapatılmasının amaçlandığı belirtildi. Yaşanan acıların unutulmasının mümkün olmadığı anlatıldığı programda duygusal anlar yaşandı. - MUĞLA

Köyceğiz'de '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi düzenlendi

Köyceğiz'de '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi düzenlendi

Köyceğiz'de '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi düzenlendi

Köyceğiz'de '28 Şubat Süreci ve İmam Hatip Okulları' konulu söyleşi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İmam Hatip, 28 Şubat, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Haberler

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