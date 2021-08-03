Köyceğiz'de 2 mahalle boşaltılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe gününden bu yana devam eden yangın bazı mahallelere tehdit etmeye başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe gününden bu yana devam eden yangın bazı mahallelere tehdit etmeye başladı. İlçeye bağlı Kavacık ve Çayhisarı Mahalleri boşaltılıyor.

Köyceğiz'de Perşembe günü başlayan yangın büyüyerek devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangınla mücadele, zorlu hava şartları ve zorlu arazi nedeniyle güçlükle devam ederken Türkiye'nin birçok noktasından belediyelere ait ekiplerin bölgeye geldiği ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Uçak, helikopter ve birçok orman işçisi ile arasözün yanı sıra sivil halk, Yayla, Zeytinalanı, Pınarköy ve Çayhisar'daki beş noktada devam eden yangına müdahale ediyorlar.

2 mahalle boşaltılıyor

Köyeğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yangına havadan 2 uçak, 3 helikopter ile müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Kaymakamlık ayrıca Kavacık ve Çayhisar Mahallelerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı