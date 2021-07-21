Köyceğiz'de 1 hektar orman yandı
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Köyceğiz'de 1 hektar orman yandı

Köyceğiz'de 1 hektar orman yandı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Köyceğiz ilçesi Sultaniye Kaplıcaları mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 5 arazöz ve 20 işçiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 40 dakika süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Köyceğiz'de 1 hektar orman yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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