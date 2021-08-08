Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
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Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi

Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geniş bir alanda devam eden orman yangını, Köyceğiz'in Sandras dağlarını yoğun duman altında bıraktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geniş bir alanda devam eden orman yangını, Köyceğiz'in Sandras dağlarını yoğun duman altında bıraktı.

Muğla'da devam eden orman yangınlarında jeolojik yapısı nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu en riskli bölgelerden birisi olarak gösterilen Köyceğiz dağlarındaki yangına müdahale havadan gün boyu sürdü.

Geniş bir alanda etkili olan yangın Batı'da Dalaman sınırına, doğuda ise Denizli sınırına yaklaşırken, yoğun duman bulutu havadan görüntülendi.

Yangının etkilediği Çöymen Mahallesinde henüz boşaltma işlemi yapılmazken, Jandarma köy girişinde bekliyor. Bölgeye hem Türk, hem de 2 İspanyol helikopteri havadan müdahale ediyor. Yer ekipleri ise arazinin izin verdiği ölçüde karadan müdahalesini sürdürüyor.

Bölgede iş makineleri alan açarken, kara ekiplerinin ulaşımı için yol açıyor. - MUĞLA

Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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