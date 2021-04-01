Köyceğiz Belediyespor hentbol takımı oyuncuları maaşlarını alamadıkları iddiasında bulundu
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Köyceğiz Belediyespor hentbol takımı oyuncuları maaşlarını alamadıkları iddiasında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Köyceğiz Belediyespor hentbol takımı oyuncuları maaşlarını alamadıkları iddiasında bulundu

Muğla'nın hentboldaki süper lig temsilcisi Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı sporcuları, uzun süredir maaşlarını alamadıklarını iddia ederek, yaklaşık 200 bin liralık ödemenin yapılması için yetkililerden destek beklediklerini açıkladı.

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Muğla'nın hentboldaki süper lig temsilcisi Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı sporcuları, uzun süredir maaşlarını alamadıklarını iddia ederek, yaklaşık 200 bin liralık ödemenin yapılması için yetkililerden destek beklediklerini açıkladı.

Sporculardan tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uzun yıllardır Türkiye Hentbol Federasyonu liglerinde yer alan Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı olarak bu sezon profesyonel süper lig müsabakalarının ilk senesi olmasına rağmen başarı ve özveriyle müsabakalarımızı devam ettiriyoruz. Köyceğiz Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğiyle yakın zamanda Köyceğiz'de salonumuza kavuştuk. Sezonun bitmesine 1 ay kala içeride olan 4 maaşımızı, toplam kalan 6 maaşımızı alamadık. Köyceğiz bu takımı çok sevdi. Muğla'yı süper ligde temsil eden takımımıza destek alamazsak, Muğla önemli bir değerini kaybedecek. Herkesi bu takıma destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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