Köyceğiz Belediyespor, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Hentbolda Türkiye Kupası müsabakaları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla gerçekleştirilirken, müsabakalar sonunda B grubunda Köyceğiz Belediye Spor çeyrek finale çıktı.

Köyceğiz Belediye Spor- İzmir Büyükşehir Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maç 26-27 İzmir Büyükşehir Spor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Pazar günü Ümraniye Belediye Spor-Köyceğiz Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maç 24-31 Köyceğiz Belediye Spor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Muğla'yı Erkekler Hentbol Süper Lig'de başarıyla temsil eden Köyceğiz Belediye Spor Türkiye Kupası 1. Tur maçlarını geçerek ilk sekize girmeye hak kazandı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; "Köyceğiz Belediye Spor idarecilerini, Antrenör Mehmet Deniz ve sporcularını tebrik eder, Türkiye Kupası maçlarında başarılar dilerim" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor