Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti - Haberler
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Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde oynanan Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Köyceğiz Belediyespor Hatayspor'u mağlup etti.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde oynanan Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Köyceğiz Belediyespor Hatayspor'u mağlup etti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Köyceğiz Belediyespor ve Hatayspor mücadelesi ile devam etti. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen ve çekişmeli geçen karşılaşmada Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u 30-27 mağlup etti. Müsabakayı çok sayıda sporsever tribünden takip ederken, tezahüratları ile takımlarına destek verdi. - MUĞLA

Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti

Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hatayspor, Köyceğiz, Hentbol, Türkiye, Spor, Haberler

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