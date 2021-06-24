Köyceğiz Belediyesi'ne hibe araç
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Köyceğiz Belediyesi'ne hibe araç

Köyceğiz Belediyesi'ne hibe araç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köyceğiz Belediyesi'ne tam kapasiteli hasta nakil ambulansı ile bir adet binek araç hediye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köyceğiz Belediyesi'ne tam kapasiteli hasta nakil ambulansı ile bir adet binek araç hediye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Köyceğiz Belediyesine araç hibe edildi. Bakanlıkça belediyeye hibe edilen tam kapasiteli hasta nakil aracı İLE binek araç belediyeye teslim edildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Köyceğiz ilçemizin araç filosunu güçlendiriyoruz. Hemşehrilerimize hizmet vermesi amacıyla tam donanımlı bir hasta nakil ambulansıyla, binek bir otomobili Köyceğiz Belediyemizin bünyesine eklettik. Köyceğiz ilçemizin tüm taleplerinin bire bir takipçisiyiz. Araç ve ekipman konusunda filomuzu ihtiyaçlara göre yeniden güçlendireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilimize desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz Belediyesi'ne hibe araç
Köyceğiz Belediyesi'ne hibe araç
Köyceğiz Belediyesi'ne hibe araç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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