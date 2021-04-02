Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları başladı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki etkinlik, bin, 500 ve 200 metre mesafelerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, yarışlarda sporcuların performanslarını yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Yarışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştiğini, her türlü önlemi aldıklarını belirten Kabakçı, "Yarışlar, kadın ve erkeklerde büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde K1 (Tekli Kayak), C1 (Tekli Kano) kategorilerinde yapılıyor. Yarışlara 12 ilden 25 kulüp, 174 sporcu katılıyor." diye konuştu.

Yarışlar, 4 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç