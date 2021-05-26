Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama

Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Köyceğiz Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan başkanlığında yapıldı.

Köyceğiz Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan başkanlığında yapıldı. Köyceğiz Belediye Meclisi, hazırlanan ortak bildiriyle İsrail'i kınadı.

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce tüm partilerin katılımıyla hazırlanan İsrail'i kınayan ortak bildiri metni okundu. Ortak bildiri metninde şu görüşlere yer verildi:

"Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde terör devleti İsrail'in her Ramazanı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da arife günü başlattığı abluka ve çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum/sivil Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları ve Filistin halkına artırarak sürdürdüğü zulmünü kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar çok vahim boyutlara ulaşmıştır. Terör devleti İsrail, hain saldırılarını, masum insanları uçaklardan ve her türlü tahrip gücü yüksek bombardımanlarla sürdürüyor. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'i bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldubitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını, zulmünü, işlediği savaş suçlarını, katliamlarını, masum kadın çocuk ayırmadan sivil halka yaptığı her türlü zalimliklerini, vahşi tutumlarını şiddetle kınıyor BM'nin saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde acilen devreye girmesini ve somut çözüm üretmesini talep ediyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Köyceğiz Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz" - MUĞLA

Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Demet Evgar Deniz Çakır Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Lukas Podolski Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 14:29:09. #1.11#

title