Köyceğiz Balı Ege Yıldızları Spor Kulübü Milli Sporcuyla anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kulübümüz U15 Milli Takım Sporcularından Ayşa Asya Tuzcuoğulları ile transfer sezonun son günü anlaşmaya varmış ve kadrosuna dahil etmişti.