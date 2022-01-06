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Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Tatar ve Kale köyleri arasındaki yol, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

SUŞEHRİ, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Tatar ve Kale köyleri arasındaki yol, yamaçtan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile kayaları kaldırarak yolu açtı.

İlçeye bağlı Tatar ve Kale köyü yolları arasındaki yol, bu sabah yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Seyir halindeki sürücülerin fark etmesi üzerine İlçe Özel İdaresi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, kayaların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından iş makinesiyle kayaların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.


Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

Köy yolunu kapatan kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı

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Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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