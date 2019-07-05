Köy yolundaki tüm levhaları zarar verdiler

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nin yolundaki tüm trafik levhalarına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi. Duruma isyan eden kırsal Karacaören Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Kıroğlan, yapılan işin emeğe ve devlet malına kasıtlı zarar olduğunu belirterek bu zararı verenleri de sert bir dille eleştirdi.

Yol kenarında insanların hizmeti için dikilen trafik levhasına normal bir insanın kasıtlı olarak zarar vermesinin mümkün olmadığını ve bunu yapanların ruh hastası ya da vatan haini olabileceğini belirten Muhtar Kıroğlan, konuyla ilgili açıklamasında "Küçüklükten trafik levhalarını kırmakla başlar, sonra okulda sıralar çizilir kapılar kırılır. Devlet dairelerinin camları taşlanır zaman ilerledikçe azıtılır. Köprüler yıkılır, barajlar havaya uçurulur, elçilik binası ateşe verilir. Sonra sorgulamaya başlarız bu ülke nereye gidiyor, bu insanlar ne yapıyor diye. Uzakta aramayalım örnek mevcut. Kim ne ister bilgilendirme, işaret levhalarından. Ey insanoğlu güzel davranışlarla yeni nesle örnek olalım. Yanlış, boş işlerle uğraşmayalım. Emeğe, hizmete saygı gösterelim" diyerek köy yolundaki işaret levhalarına zarar verenlerin bu davranışı son vermesini ve bu kişilerin önlenmesini istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA