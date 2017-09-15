Köy Yolundaki Facia Son Anda Önlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcı, güvenlik korucuları tarafından son anda fark edilerek imha edildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14 Eylül 2017 günü ilimiz Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde yol arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucuları tarafından Yüksekova ilçesi Demirkonak köyü Dara-2 Köprüsü mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış vaziyette 2 adet küçük tüp ile desteklenmiş 1 adet uzaktan telsiz komutalı el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ