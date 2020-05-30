Köy yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çok noktada köy yollarının dar olması nedeni ile Düzce İl Özel idaresi ekipleri köy yollarında yol genişletme çalışmalarını başlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çok noktada köy yollarının dar olması nedeni ile Düzce İl Özel idaresi ekipleri köy yollarında yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Düzce İl Özel İdaresi il genelinde havaların elverdiği süre içerisinde bir yandan asfaltlama çalışmalarını yaparken bir yandan da yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Düzce'nin Yığılca İlçesinde bir çok köy yolunun dar olması nedeni ile Düzce Valiliği'ne yapılan şikayetlerin ardından ekipleri bölgelerde yol genişletme çalışmalarını hızlandırdı. Yığılca'ya bağlı Çiftlik köyü yolunda ek olarak 10 metrelik daha yol açılma çalışmaları ekipler tarafından başlatıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik genişletmenin kısa süre içerisinde tamamlanıp yaz aylarında asfaltlanması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA