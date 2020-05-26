Köy yoluna inen domuz sürüsü görüntülendi
Elazığ'da köy yolunda görüntülenen domuz sürüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
26.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:15
Elazığ'da köy yolunda görüntülenen domuz sürüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mahmutlu köyü Başyurt mevkisinde yola inen 3 domuz ile yaklaşık 30 domuz yavrusu, buradan aracıyla geçen Mustafa Taşveren tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA