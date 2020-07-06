Köy yolu taşkın tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Erzincan'da, sağanağın ardından oluşabilecek taşkınlara karşı iki köy ve bir ilçeye giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Erzincan'da, sağanağın ardından oluşabilecek taşkınlara karşı iki köy ve bir ilçeye giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi'nin taşma ihtimaline karşı Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapatıldı.

AFAD ekipleri söz konusu yollarda inceleme yaparken Devlet Su İşleri (DSİ) ait ekipler de dere yatağında iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bölgede oluşabilecek taşkınlara karşı tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, köy yolunu güvenlik nedeniyle ulaşıma bir süreliğine kapattı.

Geçen hafta Kurt Deresi'nin taşması sonucu Günebakan köyünde üç ahır ve bir evde zarar meydana gelmiş, ilçe ve köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Kaynak: AA