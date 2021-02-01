Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
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Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi

01.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:25
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Değerli köyünde 2 gün önce doğum sancıları başlayan Necla Kurt (34), kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolun, karla mücadele ekiplerince 2 saatlik çalışmayla açılması sonucu hastaneye götürüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Değerli köyünde 2 gün önce doğum sancıları başlayan Necla Kurt (34), kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolun, karla mücadele ekiplerince 2 saatlik çalışmayla açılması sonucu hastaneye götürüldü. Kurt, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe 'Berfin' ismi verildi.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Değerli köyünde oturan 3 çocuk annesi Necla Kurt'un 2 gün önce doğum sancıları başladı. Kar yağışı nedeniyle evlerinin yolunun ulaşıma kapanması sonucu Kurt, yakınlarınca hastaneye ulaştırılamadı. Kurt'un yakınları, durumu sağlık ve karla mücadele ekiplerine bildirdi. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, bölgeye gelerek, yolu ulaşıma açmak için çalışa başlattı. 2 saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı. Bu sayede köye ulaşan sağlık ekipleri, doğum sancısı tutan Kurt'u ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alından Kurt, dün 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Dünyaya gelen kız bebeğe 'Berfin' adı verildi.

Hasta yakını Naif Kurt, "Köy yolumuz kapalıydı. Yengem rahatsızlanmıştı. Sağlık ve karla mücadele ekiplerin sayesinde yollarımız açıldı. Yengemi hastaneye getirdiler. Ekiplere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı bir yeğenim oldu. Kız bebeğimiz dünyaya geldi. İsmini 'Befrin' koyduk" dedi.

Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi
Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe 'Berfin' adı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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