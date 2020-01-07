Köy yollarının açılması için seferber oldular

07.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:05

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için İl Özel İdaresi'ne bağlı 4 ekip adeta seferber oldu.



İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge,çalışmaları yakından takip ederek köy muhtarları ile koordineli bir şekilde yolların ulaşıma açılması için çaba sarf ediyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Mesut Çetin, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan veya sıkıntılı olan köy yollarımızın açılması ve hemşehrilerimizin ilçemize ulaşım sorununu çözmek için Özel İdare yol şube müdürlüğümüz, aciliyet durumuna göre yürütmekte oldukları çalışmaları devam etmektedir. Gayretli çalışmalarından dolayı Özel idare ekiplerine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA