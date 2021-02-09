Köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor

Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu bölgeler

İş makinelerinin yol açma çalışmaları

Açılmayan yolların ekipler tarafından temizlenmesi

İş makinelerinin kar kütlelerinin şarampole atması

Yolların temizlenmesi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması

Açılan yollar MUŞ (AA) – Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede 6 günlük çalışmayla kapalı olan alternatif yolların tamamını ulaşıma açtı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Üçevler grup köy yolunda 6 gündür zorlu çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, 2 ekip çalışmasıyla yolları yeniden ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer 6-7 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışma sonrası alternatif yolu da açarak, vatandaşların ulaşımına büyük kolaylık sağladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadelenin son güzergahı olan Üçevler grup köy yolunun Derecik, Ilıca grup köy yolundaki 6 günlük çalışmanın neticesinde alternatif yolu da ulaşıma açtıklarını söyledi.

"Yer yer 6-7 metreyi kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık"

Üçevler grup köy yolu güzergahında 9 köy, 22 mezra bulunduğunu kaydeden Yentür, şunları kaydetti:

"Bu bölge Güneydeki 3 tane köyümüzün kışın yaşam olmadığı köylerdir. Onun dışındaki bütün köylerimizin, mezralarımızın köy içleri ve genişletmeleri dahil olmak üzere yollarımızı açmış bulunmaktayız. Coğrafyanın zor olmasından dolayı özellikle Derecik, Ilıca grup köy yolunun 10 kilometrelik kısmı çok büyük bir zorlukla açıldı. Yer yer 6-7 metreyi kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık. Vatandaşımıza daha önceden Kulp yolu üzerinden vermiş olduğumuz Kayalısu, Alaniçi, Üçevler, Ağıllı grup köy yolundan geçit vermiştik. Tabi vatandaşlarımız buradan geçince Ağıllı'ya gelebilmeleri için yaklaşık 80 kilometre yol kat etmeleri gerekiyor. Derecik, Ilıca grubundan gidince de 25 kilometrelik bir yol oluyor. Bu anlamda Ilıca'nın yol açımını da tamamlayarak, yaşamın olduğu açılmamış bir köy ve mezra yolumuz kalmadı. Emek veren çalışanlarımıza ve bu emeğin bize hazırlanmasında sebebiyet veren devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.".

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım