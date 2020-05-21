Köy yollarında stabilize çalışmalarına devam ediyor Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen stabilize çalışmaları devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen stabilize çalışmaları devam ediyor. Bilecik İl Özel İdaresi stabilize ekibi, yatırım programı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılı çalışmalarının Bilecik'in Osmaneli ilçesi etabında Soğucakpınar- Söğütçük, Soğucakpınar-Derecikören ve Borcak su deposu yolu stabilize işleri tamamlandı. Öte yandan Gaziler-İznik yolunda stabilize çalışmalarına devam edildiği bildirildi. - BİLECİK Kaynak: İHA