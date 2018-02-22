Köy Yollarında İşaret Levhası Yerleştime Çalışmaları

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, köy yollarındaki can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla başlattığı yol güzergahlarına trafik bilgi ve işaret levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bin 920 kilometrelik yolda, Özel İdare tarafından her yıl düzenli olarak trafik işaretleme ve köy isim levhalarının montajı yapılıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren trafik levha işaretleme ekibi çalışanları görevlerini büyük bir titizlikle yürütüyor.

İl Özel İdaresi 2017 yılında 8 bin 918 yeni trafik levhasının imalatını, 2 bin 516 trafik işaret levhasının tamir ve bakımını, 5 bin 785 omega ayak direk yerleştirmesini, bin 637 köy isim levhasının montajını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 2018 yılında da çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kurumumuz tarafından yapılan trafik işaret ve köy isimlerini gösteren levhaların vatandaşlarımız tarafından korunması ve zarar veren kişilerin uyarılmaları gerekiyor. Çeşitli nedenlerle tahrip olan levhalar devletimize ciddi parasal yük getirirken, bu paranın boşa gitmemesi ve köylümüze hizmet olarak dönmesi için herkesin duyarlı olması büyük önem arz ediyor." uyarısında bulundu.