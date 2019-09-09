Köy yollarında asfalt çalışması

09.09.2019 11:00

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Duruca, Aydınlık, Ormanözü grup yolunda sıcak asfalt çalışması başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarla özellikle kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgede üreticilerin mallarını güvenli ve konforlu bir şekilde taşımalarına imkan sağlanacak.

Toplam 6 kilometre köy yolunu kapsayan çalışmalarda yol ağının iyileştirilmesi ve köy yollarında standardının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA