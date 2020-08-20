Köy yollarına çizgi çalışmalarına başlandı Karabük'te, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmalarına başlandı.

Karabük'te, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmalarına başlandı.

Muhtelif köy yollarında güvenliği sağlayacak yol çizgi boyama çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihalesi yapılan muhtelif köy yollarında düşey ve yatay işaretleme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Program dahilinde olan köy yollarında asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Uzun, "Bunun yanında yol çizgi çalışmalarımız da başladı. Keltepe Kayak Merkezi yolunda otokorkuluk çalışmasını geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Şimdi de asfalt yaptığımız köy yollarında güvenliği sağlayacak yol çizgi çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Uzun, aşama aşama ve ödenek durumuna göre tüm grup yollarını sıcak asfaltla kaplayacaklarını ifade ederek, asfalt çalışması tamamlanan köy yollarında yol güvenliğini sağlayacak tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA