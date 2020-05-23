Köy yolları asfaltla buluşacak
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Köy yolları asfaltla buluşacak

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, Kayalısu ve Alaniçi köyü arasındaki yolu asfaltla buluşturmak için stabilize çalışmalarına başladı.

Köy yolları asfaltla buluşacak
23.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:23

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, Kayalısu ve Alaniçi köyü arasındaki yolu asfaltla buluşturmak için stabilize çalışmalarına başladı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, ekiplerin kışın çetin geçtiği ve kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı köy yollarında bakım onarım ve stabilize çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Merkeze bağlı Uçevler bölgesinde karın erimesi, havaların ısınmasıyla birlikte sel ve yağışlardan dolay tahrip olan 14 kilometrelik alanı asfalt dökmeye hazır hale getirmek için yol yapım çalışmasının devam ettiğini belirten Yentür, şöyle dedi:

"Ekiplerimiz bu sene Kayalısu, Alaniçi köyü arasındaki yolun asfalt çalışmaları için o bölgede çalışmaktadır. Yaklaşık orada 11 kilometre, İnardı bölgesinde de 14 kilometrelik yol çalışmamız devam ediyor. Bunların altyapı işini de yapıyoruz. Bir ay içerisinde de buraların statik kaplamalarını yapacağız. Bu bölgeler iklim koşullarının ağır olduğu bölgelerdir. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlamaktır."

Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez de bir dönem köyde yaşamın olmadığını ve geri dönüşlerin başlaması ile devletin yatırımları köy halkının hizmetine sunduğunu söyledi.

Köy yollarının asfaltlanacağı için sevinçli olduklarını belirten Erez, "Şimdiye kadar köyümüze asfalt, içme suyu, köprü hizmeti gelmemişti. Hamdolsun stabilize yapılıyor. Emeği geçen tüm devlet büyüklerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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