Köy yolları artık daha güvenli

Kent merkezlerindeki ulaşım ağlarını güvenli ve konforlu yollarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da aynı doğrultuda büyük önem veriyor.

Kent merkezlerindeki ulaşım ağlarını güvenli ve konforlu yollarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da aynı doğrultuda büyük önem veriyor. Bu kapsamda Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit ilçesine bağlı Yenice Köyünde, araç trafiğine olumsuz etki yaparak tehlike oluşturan menfez kaldırılarak yola uygun hale getirildi. Yol güvenliğini sağlayacak yeni menfez yapımı sonrası 3 kilometre uzunluktaki yol asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

KOCAELİ'Nİ SAKARYA'YA BAĞLIYOR

Vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini önceleyerek arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Kocaeli ile Sakarya ilini birbirine bağlayan Yenice Köprüçe yolunda yola ters bir şekilde olduğu için tehlike oluşturan menfezi kaldırarak yola uygun bir menfez yapımına başladı. Menfez yapımı sonrası 3 kilometre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışması yapılarak yol konforu ve güvenliği sağlanacak.

Kaynak: Habermetre