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Köy ve Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

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Köy ve Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi

Köy ve Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim VerildiKaymakamlığımız tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Köy ve Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim VerildiKaymakamlığımız tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. İlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR tarafindan muhtarlarımızın hizmet içi eğitim programımın açılışı yapılmış olup, muhtarlarımızın ilçemizde kurumlarımız ve vatandaşlarımız arasında önemli sorumlulukları olduğu ifade edildi. Daire amirleri tarafından muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları ve muhtar bilgi sisteminin (MUHBİS) tanıtılmasına ilişkin eğitim verilmiştir.

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