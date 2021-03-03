Köy tabelalarına çirkin saldırı

Köy tabelalarına çirkin saldırı

KARS'ta bazı köy tabelaları magandaların nişan tahtası haline geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce delik deşik edilen tabelalardaki köy isimleri kurşun deliklerinden görünmez oldu. Arpaçay ilçesinin Kıraç, Karakale ve Hasanşavuş köylerini gösteren tabelanın magandalar tarafından onlarca kurşunla delik deşik edildiği görüldü. İsimlerin tamamen kurşun delikleriyle kaybolduğu tabelayı görenler şaşkınlıklarını ve kızgınlıklarını gizleyemedi. Tabelaya saldıranları sert dille eleştiren duyarlı vatandaşlar, devlet malına bu zararı verenlerin niyetlerini anlayamadıklarını belirttiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı