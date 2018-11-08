Köy Statüsü İçin Sandığa Gittiler

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Derekuşçulu köyü Kıdır mezrası halkı mezralarının köy statüsü kazanması için referanduma gitti.

Kıdır mezrası köy konağında kurulan sandıkta, 177 seçmenden 132'si oy kullandı.

Yapılan seçimde 132 seçmenin tamamı "evet" yönünde görüş bildirdi.

Derekuşçulu Köyü Muhtarı Salim Göreci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıdır mezrasının demokratik haklarını kullandığını söyledi.

Mezra halkının köy statüsü kazanarak daha fazla hizmet alma hedefinde olduğunu dile getiren Göreci, "Kıdır mezrası, Derekuşçulu köyünün büyük mezraları arasında bulunuyor. Mezra halkı köy olmak için referanduma gitti. Amaç hizmetlerden daha fazla faydalanabilmek." dedi.