Köy Sakinleri 'Sarıkız' Örümceği Hakkında Bilgilendirildi

Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Damlacık köyünde ortaya çıkan ve et yediği için paniğe yol açan 'Sarıkız' örümceği hakkında köy sakinlerini bilgilendirdi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, veteriner hekimler Yüksel Kaya ve Tunus Keltek ile birlikte 'Sarıkız' örümceğinin ortaya çıktığı Damlacık köyüne ziyarette bulundu. İl Müdürü Seyit Yıldız örümcek hakkında köy sakinlerini bilgilendirerek,"Köyümüzü, basına yansıyan haberler üzerine bir tedirginlik yaşanması nedeni ile eğitim vermek ve yerinde incelemek istedik. Bu konu hakkında bilinçli olmamız gerekiyor. Görülen örümcek halk arasında sarıkız, sarı ömer veya literatürde deve örümceği olarak biliniyor. Tedirgin olacağımız bir tür değil, et yediği doğru ama böcekler ile beslenen bir tür, çöl iklimi bulunan yerlerde gözüküyor ve sıcak havalarda ortaya çıkmaktadır."dedi.

Konuşmanın ardından veteriner hekimler tarafından köy sakinlerini bilinçlendirmek için sunum yapıldı. Yapılan sunumda sarıkız örümceğinin anatomik yapısı, zehirli olmadığı ancak bakteri taşıdığı, hangi canlılar ile beslendikleri, böceğin ısırması halinde neler yapılacağı, korunmak için ne gibi önlemler alınması gerektiği anlatıldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından İl Müdürümüz Seyit Yıldız ve veteriner hekimlerle birlikte böceğin yoğun olarak görüldüğü yerlerde incelemede bulundu. - SİVAS