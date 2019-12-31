Köy pazarında panayır havası yaşanıyor

31.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:01

Bu hafta, 600 kadın üreticinin katılımıyla 2'ncisi kurulan Antalya Köy Pazarı, doğal ürünleriyle, ikramıyla ve çam ormanları havasıyla kent sakinlerine güzel bir hafta sonu etkinliği ortamı sunuyor. Başkan Hakan Tütüncü de, pazarı ziyaret edenlere elleriyle keşkek ikram etti.



Kepez Belediyesinin, kadın üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla projelendirdiği Antalya Köy Pazarı, 2. kez kuruldu. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen köy pazarı, üreticiden ve tüketiciden büyük ilgi görüyor. Panayır havasının yaşandığı köy pazarı, her Pazar günü Antalya-Burdur yolunun Kepez Varyantı'nın başlangıcının yanında yer alan Park Funtastic'de kuruluyor.



Antalya'nın ilçelerinden ve çevre illerden 485 kadın çiftinin katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü hizmete açılan köy pazarında, bu hafta üretici sayısı 600'e çıktı. Doğal ve sağlıklı ürünlerin aracısız alma imkanının sunulduğu pazara, kent sakinleri bu hafta da büyük bir ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş, pazardan alışveriş yaptı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de pazardaki tezgahları gezerek, üreticilerle sohbet etti ve ürünleri inceledi. Başkan Tütüncü daha sonra pazar alanında kurulan kazanlarda pişirilen keşkeği, elleriyle hemşehrilerine ikram etti.



"Antalya Köy Pazarı'ndan herkes mutlu"



Antalya'nın 19 ilçesinden ve çevre illerden gelen kadın üreticiler ile kadın kooperatiflerinin ürünlerini, köy pazarında aracısız pazara sunduğunu belirten Tütüncü, "Bu hafta pazarımızda keşkek ikram ettik. Her vesile ile hemşehrilerimizle birlikte olmaya, yeni gönül yolları yapmaya ve sevgimizi büyütmeye devam ediyoruz. Geçen hafta 485 Kadınla başlayan Antalya Köy Pazarımız bu hafta 600 kadın üreticiye ulaştı. Köy pazarımız, tamamıyla kadınların ürettiği doğal ve organik ürünlerin, el emeği göz nuru eserlerin aracısız pazara sunulduğu harika bir mekan oldu. Pazarla, kadınların aile ekonomilerine katkılarını da büyütüyoruz. Antalyalılara, köy pazarımızla çam ormanları içerisinde harika bir hafta sonu geçirme imkanı da sunuyoruz. Şehir sakinlerini doğal ve organik ürünlerle buluşturuyoruz. Antalya Köy Pazarı'nda üretici de, tüketici de mutlu" ifadelerinde bulundu.



Antalya Köy Pazarı, kadın çiftçilerden ve kadın kooperatifi ortaklarından oluşmasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Pazarda, sebze meyveden, süt ürünlerine, hamur işlerinden doğal bitkilere kadar geniş bir ürün tüketiciye sunuluyor. Kadın üreticiler, ürünlerini belediyenin oluşturduğu üzeri kapalı tezgahlarda satıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA