Köy okulunun kaderini değiştiren öğretmen

Öğrenci velileri, STK ve yerel yönetimlerden de 'Mutlu Öğrenme Sınıfı' projesine destek bulan öğretmen Cevat Ayna, 2 sınıfı birleştirerek tek sınıfa dönüştürdü. Şu ana kadar 400 bin lira destek ile oluşturulan sınıfta; öğrencilerin rahatça kitap okuyabilecekleri ranza, piyano, marangoz atölyesi, üç boyutlu yazıcı, stüdyo, robotik oyuncaklar ve yerden ısıtma sistemi kuruldu. Proje ile köydeki okulun kapanmasını önleyen Ayna, bilinenin aksine, bu kez şehirden köye öğrencilerin gelmesini sağladı. Neredeyse kapanma noktasına gelen okul, yıllar sonra 101 öğrenci kapasitesine ulaştı. 101 öğrencinin 31'i Osmanbükü köyünden, 70'i ise Efeler ve İncirliova ilçelerinden taşımalı sistemle okula geliyor.

Emir Bilge Bakır (10) da "Burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Sevdiğim yemekler ve oyunlar var. Bu okul bir gün bitecek, diye üzülüyorum. O zaman öğretmenimi çok özleyeceğim" diye konuştu.