Köy okulunun hem "Külkedisi" hem de "Pamuk Prensesi"

20.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:14

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sincan Köyü İlkokulunda hem müdür yetkili hem de öğretmen olarak görev yapan Gamze Çal, okulun temizliğini yapıp soba yakarak öğrencilerinin sıcak bir ortamda eğitim almasını sağlıyor.

İlk görev yeri olan Tutak ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Sincan Köyü İlkokulunun tek öğretmeni 26 yaşındaki Gamze Çal, Denizli'den geçen yıl geldiği Ağrı'da çetin kış şartlarına ve yaşadığı zorluklara rağmen özveriyle mesleğini sürdürüyor.

Tek derslikli 12 mevcutlu birleştirilmiş sınıfta öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına yaptığı çalışmaları köylüler tarafından da takdir toplayan öğretmen Çal, kısa sürede hem öğrencilerle hem de aileleriyle gönül bağı kurdu.

Öğrencilerinin kış mevsiminde üşümemesi ve sıcak bir derslikte eğitim görmesi için soba yakmayı öğrenen Çal, tek başına görev yaptığı okulun temizliğini de tek başına yapıyor.

Her sabah öğrencilerinden önce okula gelerek ilk iş olarak okulu temizleyip odunluktan kömür taşıyan ve derslikteki sobayı yakan Çal, daha sonra ilk göz ağrısı öğrencilerini kapıda karşılıyor.

Sobanın etrafında çember oluşturduğu öğrencilerine okuduğu "Külkedisi" ve "Pamuk Prenses" gibi masallarda adeta kendisini ve öğrencilerini bulan fedakar öğretmen, yakından ilgilendiği öğrencilerinin okuma azmini daha da güçlendiriyor.

Okulun tüm sorumluluğunu üstlenen Çal, öğrencileriyle zaman zaman türküler söyleyip, güneşli ve sıcak havalarda çıkardığı okul bahçesinde oyunlar oynayarak eğitimi daha eğlenceli hale getiriyor.

Okulda temizlik işleri ve öğretmenliğin yanı sıra resmi işlemlerde "müdür yetkili" olarak da görevini sürdüren Gamze Çal, AA muhabirine, tek derslikli birleştirilmiş sınıfta 12 öğrencisine eğitim verdiğini anlattı.

Mevcudun az olması nedeniyle öğrencileriyle birebir ilgilenme fırsatı bulduğunu belirten öğretmen Çal, öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade etti.

Çal, Ağrı'da havaların sert geçtiğini ancak insanların sıcak kanlı olduğunu ve köyde hiç yabancılık çekmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu okula geçen yıl atandım. Burası alıştığım ve büyüdüğüm ortamdan hayli farklı ama insanlar sıcak kanlı ve günlerimiz keyifli geçiyor, bu köyü de çok seviyorum. Köylüler ve öğrencilerimle aramızda kuvvetli bir bağ var. Burası birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu ve burada tek öğretmenim. Buraya gelmeden önce hiç soba yakmamıştım ve nasıl yakılacağını bilmiyordum. Öğrencilerim ve velilerim sağ olsunlar soba yakmayı öğretti. Ben aslında buraya öğretmenlik yapmaya, kazandığım bilgi ve birikimleri onlara aktarmaya gelmiştim ama burada hayata dair çok fazla şey öğrendim."

"Karın yüksekliği çocuklarımın boyunu geçiyor"

Bölgede kışın sert geçtiğine işaret eden Çal, "Kışın iklim şartları oldukça zorlu geçiyor. Bazen yoldan geçerken karın yüksekliğinin çocuklarımın boyunu geçtiğini görüyorum. Denizli ile burası arasında büyük bir iklim farklılığı var. Bunları zamanla alışıyorsunuz. Ama keyifli olan kısmı çok soğuk bir havada sobamızı yaktığımızda çocuklarla toplanıp sobanın etrafında sohbet etmek bütün zorluğu ve güçlüğü unutturuyor size." dedi.

Bölgede fedakarca çalışan çok sayıda öğretmen olduğunu vurgulayan Çal, "Öğrencilerimle aramdaki bağ anne ile çocukları arasındaki bağ gibi. Bütün öğrencilerimin ileride kazanmak istedikleri meslekler var. Onların hayalleri mesleklerine kavuşmaları, benim hayalim de onların hayallerine kavuşmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Çal, tek olması nedeniyle okulun her şeyi ile ilgilendiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Okulun her şeyiyim, öğretmeniyim, müdürüyüm. Okulun bütün temizlik işlerine de ben bakıyorum. Bu durum burayı daha çok sahiplenmeme neden oluyor. Burada bir aile gibi yaşıyoruz. Henüz anne değilim ama eminim annelik bundan çok farklı bir duygu değildir. Bu çocukların gözlerindeki ışıltı ve pırıltı bitmediği ve ömrüm vefa ettiği sürece bu mesleği severek yapmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA