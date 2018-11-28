Köy Okulunu "Konservatuvar"A Çevirdi

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Asarcık ilçesinde kırsal mahalledeki bir ortaokulda müzik öğretmeni olan Hakan Turgut sayesinde müzik, öğrencileri için tutkuya dönüştü.

Samsun'a 80 kilometre uzaklıktaki Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulunda okul müdürlüğü görevini de üstlenen Turgut, okula 6 yıl önce atandı.

Derslerde gitar çalan öğretmenlerini ilgiyle dinleyen öğrencileri için bu müzik aleti, zamanla tutkuya dönüştü. 157 öğrencinin öğrenim gördüğü ortaokulda 110 öğrenci gitar sahibi oldu.

Okulda müzik dersleri, güzel havalarda bahçede işleniyor. Öğrencilerin hemen hemen tamamı, gitar çalmayı öğrenmeden okuldan mezun olmuyor.

Müziğe ve gitara ilgi duyan öğrencilerden 7'si, ortaokulun ardından güzel sanatlar lisesini kazandı.

"Öğretmenim keşke biz de çalabilsek"

Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Müzik tutkusunun kendine dedesinden geçtiğini dile getiren Turgut, "Dedem bana Karadenizli olduğumuz için kemençe almış ama ben bağlama istiyordum. Kemençeyi çalmaya başladım, baktım güzel ses çıkıyor. Daha sonra gitar sevdam başladı." dedi.

Derslerinde öğrencilerine gitar çaldığını belirten Turgut, "Öğrencilerim, 'Öğretmenim keşke biz de çalabilsek' dedi. Ben de 'neden olmasın' diye düşündüm. Önce kendi gitarımı verdim öğrencilerime. 4 yıl önce de kendilerine gitar almaya başladılar. 5, 10, 50 derken 110 öğrenciye kadar çıktı. Neredeyse gitarı olmayan öğrencimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Turgut, velilerden de destek gördüğünü vurgulayarak, 7 öğrencisinin güzel sanatlar lisesine gittiğini, diğer öğrencilerinin da gitardan kopmadığını kaydetti.

"Elektronik gitar, bağlama ve kemençe çalıyorum"

Yedinci sınıf öğrencisi Resul Kırımlı ise bir müzik aleti çalmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, arkadaşlarından istek şarkılar aldığını anlattı.

Müzik ile öğretmeni sayesinde tanıştığını belirten Pınar Beylan da "Gitarı gördüğümüzde ilk önce şaşırmıştık ama şimdi güzel sanatlara gidip müzik öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

12 yaşındaki Emine Alıcı da başlarda müzik ile hiç ilgisi bulunmadığını, öğretmeni sayesinde sanata ilgi duyduğuna dikkati çekerek, "Gitarı Hakan hocamdan dinlediğimde 'vay be' dedim. Sonra ben de gitar aldım. Müzik ile ilgisi olmayan ben, sadece gitar ile kalmadım. Elektronik gitar, bağlama, kemençe de çalmaya başladım." diye konuştu.

Sekizinci sınıf öğrencisi Hasan Belik ise gitar, bağlama ve org çaldığını, ortaokuldan sonra güzel sanatlar lisesine gitmek istediğini dile getirdi.