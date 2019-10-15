Köy okulundan Mehmetçik'e "Bayrak" şiiriyle destek

15.10.2019 16:00

Edirne'de, köy okulundaki öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek etkinliği düzenledi.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyündeki Hacıdanişment İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde düzenledikleri etkinlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Taşıdıkları harflerle "Barış Pınarına Selam Olsun" yazısını oluşturan öğrenciler, daha sonra Türk bayrağı açtı.

Şiiri okuyan öğrenciden asker selamı

Okulun öğrencilerinden Yağmur Özen'in asker selamı verip okuduğu, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri herkesi duygulandırdı.

Etkinliğe, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemalettin Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam İmrak, yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatıldığını belirten İmrak, "Harekata katılan kahraman askerlerimize destek olmak için toplandık. Minik kalplerimizle vatanımızın, milletimizin, devletimizin, ordumuzun daima yanındayız. Ordumuza, mücadelesinde muvaffakıyet diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA